BERGANTINO (ROVIGO). Intorno alle 16, i vigili del fuoco in perlustrazione sul fiume Po, hanno recuperato un corpo senza vita nel centro del corso d’acqua, circa un chilometro e mezzo a valle da dove ieri è scomparso un ragazzo di 16 anni. L’avvistamento e il recupero sono stati fatti dai pompieri di Castelmassa che con il gommone stavano perlustrando il corso del fiume. Il corpo è stato portato a riva a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di ieri dopo la scomparsa del ragazzo che era in compagnia di altri tre amici. Alcuni passanti avevano visto due dei quattro giovani in difficoltà, erano riusciti a recuperarne uno mentre l’altro era scomparso.