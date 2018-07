JESOLO (Venezia). I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un sub al largo di Cortellazzo (Venezia). La salma non è stata ancora identificata ma dovrebbe trattarsi dell'imprenditore Luciano Miotto, titolare della Imesa di Cessalto, scomparso durante un'immersione sabato scorso. Il corpo è stato trovato a tre miglia dalla costa e ad una profondità di 20 metri, distante circa 400 metri dal punto dove si trovava l'imbarcazione di appoggio.

Miotto, secondo quanto ricostruito quando è scattato l’allarme, si era immerso con un amico mentre una donna era sulla barca di appoggio. Poco dopo era risalito perché non si sentiva bene tanto che aveva tolto una pinna e l’aveva gettata in barca poi, però si è rovesciato su se stesso scomparendo in acqua.

Da sabato sul posto sono state attive imbarcazioni della Guardia costiera, vigili del fuoco con i sommozzatori di Vicenza e Venezia, due elicotteri e un aereo da ricognizione. Da Milano poi era giunta una squadra speciale dei pompieri con strumenti per scandagliare fondali profondi.

Miotto, 59 anni, era stato vicepresidente di Confindustria Veneto e Federmeccanica, era un sub esperto e da imprenditore era stato tra i primi in Veneto ad applicare il Jobs act, assumendo con questo strumento quattro operai.