VERONA. Una donna è morta dopo essere stata travolta da più di un mezzo pesante sulla A22, dove si trovava a piedi poco dopo il casello di Affi. Lo riporta L'Arena.it.

Al momento non si conoscono né l'identità della donna né perché si trovasse in quel punto: si attendono i rilievi della polizia stradale della sottosezione di Trento. Sul posto un'ambulanza del 118, ma per la dinamica dell'investimento non c'è stata alcuna speranza per la lei.

Il dramma si è consumato alle 5.30 e tre ore dopo sulla Brennero, in direzione Ala/Avio, risulta ancora obbligatoria l'uscita ad Affi. Ci sono diversi chilometri di coda, con forti ripercussioni sulla viabilità esterna, in una mattinata già caratterizzata da rallentamenti a causa dei banchi di nebbia.

Ri.Ver.