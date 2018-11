VITTORIO VENETO (Treviso). È stato arrestato per omicidio stradale il conducente della vettura che, ieri sera verso le 20.15, ha travolto due donne anziane a bordo di una strada di Vittorio Veneto, uccidendo una di esse. L’uomo, un 46enne del luogo, trovato positivo all’alcoltest, è ora indagato per omicidio stradale. La vittima si chiamava Letizia Sperti, 69 anni, ed abitava nel Bellunese. Ferita in modo grave l'altra donna.

Secondo una prima ricostruzione, al momento della tragedia la 69enne stava per attraversare la strada a braccetto dell'amica, per recarsi in una vicina trattoria. L'investimento è avvenuto in via Rizzera, poco fuori dal centro, in direzione Ceneda.