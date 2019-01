VERONA. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco prima della scorsa mezzanotte a Verona. La vittima è un giovane di 26 anni che è morto all’istante, mentre una sua coetanea veneziana, che viaggiava nella stessa auto, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Verona dove, nella notte, ha subito un intervento chirurgico. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Verona. Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiavano i due giovani, una Fiat Punto, si è schiantata contro un albero. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno. Sul posto anche il Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora.