Domenica di sangue sulle strade del Veneto. Pesantissimo il bilancio di tre incidenti che si sono verificati nelle province di Treviso, Rovigo e Belluno: 4 morti e 3 feriti.

L'incidente più grave è avvenuto intorno alle 14.30 sul Ponte Cadore, nel comune di Pieve di Cadore (Belluno), dove si sono scontrate due auto: due donne sono morte, mentre una mamma con il suo bambino sono rimasti feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due donne, che viaggiavano a bordo di un’autovettura Peugeot, ma nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem, il medico ha dovuto dichiarare la morte di una 70enne e di una 77enne, entrambe cortinesi. La conducente dell’Audi, che viaggiava con il figlio, di Domegge, sono stati stabilizzati e portati in ospedale dall'elisoccorso e dall'ambulanza. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.

Questa mattina poco dopo le 10, invece, un uomo è morto in un incidente stradale a Povegliano (Treviso). La vittima era il passeggero di una vettura che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Ferito il conducente. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il passeggero e il conducente di Villorba (Treviso). Nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte del passeggero 77enne. Il conducente, 45 anni, è stato stabilizzato e portato in ospedale dai sanitari. La polizia stradale di Castelfranco ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro.

Un altro incidente mortale è avvenuto intorno alle 10.30 a Pontecchio Polesine (Rovigo). A perdere la vita un 90enne del luogo. La sua auto, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, è finita in un canale. Ad avvertire attorno i vigili del fuoco è stato un pompiere in pensione che, passando nei pressi del canale, ha visto l’auto rovesciata. I vigili del fuoco intervenuti anche con un gommone e con i sommozzatori di Vicenza hanno provveduto al recupero dell’auto e del corpo.

BCN