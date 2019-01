Una nuova fase di intenso maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate consistenti specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse da Arpav, la protezione civile regionale ha dichiarato lo Stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio, e per vento forte in altre zone, dalle 6 del primo febbraio alle 14 del 2 febbraio. Lo Stato di attenzione per criticità idrogeologica riguarda i Bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Lo Stato di Attenzione per Vento Forte è dichiarato sulle aree montane, pedemontane, costiere e pianura limitrofa.