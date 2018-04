Diversi tamponamenti questa mattina sull'A4, per fortuna senza feriti gravi. Il più impegnativo per i soccorritori è avvenuto alle 10.30 tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano. Tre le auto coinvolte: sette i feriti tra i quali due bambini. Sono stati portati al San Bortolo con ferite lievi.

Altro incidente tra Soave e Verona Est dove sono rimasti coinvolte cinque automobili con a bordo anche dei bambini. Una sola la persona soccorsa dagli operatori della Croce Verde e trasportata in codice giallo in ospedale. Disagi e rallentamenti alla circolazione.

Traffico intenso sull'autostrada A4 in direzione di Milano. Soprattutto in prossimità dei caselli di Peschiera del Garda e di Sirmione, la polizia stradale di Verona Sud segnala code di auto in uscita, dirette verso il lago di Garda e verso i parchi divertimenti della zona. Ad appesantire la viabilità anche qualche tamponamento: non risultano, al momento, feriti gravi. Uno poco dopo l'entrata di Verona Sud, in direzione Milano, prima dello svincolo con l'A22: coinvolti tre mezzi; un altro si è verificato