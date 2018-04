CAORLE (Venezia). Oggi alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero nella laguna di Caorle in zona Brussa per il recupero di una persona deceduta dopo essere caduta da un’imbarcazione. L’uomo si trovava su un gommone con degli amici quando per cause in corso di accertamento è finito in acqua. Gli amici sono tornati indietro nei pressi di un piccolo isolotto, ma il 48enne non dava segni di vita e qualsiasi tentativo di soccorso da parte del 118 è stato vano. I vigili del fuoco di Portogruaro, intervenuti con un gommone e una partenza da terra e l’elicottero Drago 81, hanno recuperato il corpo adagiandolo su una barellaper poi caricarlo sull’elicottero. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.