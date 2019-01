TREVISO. «Strage» di leghisti alla Festa del radicchio di Zero Branco, in provincia di Treviso, con la serata che si conclude in bagno.

E' successo alla cena di sezione organizzata dalla Lega, con una sessantina di militanti leghisti partecipanti e vip con incarichi a livello provinciale e regionale, come racconta il giornale locale. Almeno una cinquantina di loro hanno avuto grossi problemi intestinali e hanno passato praticamente l’intera giornata di sabato in bagno.

Ma il risotto salsiccia radicchio e spezzatino ha creato problemi, tra le centinaia di persone presenti alla sagra, solo a militanti e simpatizzanti della Lega: si è fatta largo dunque l’ipotesi di un lassativo versato soltanto nei loro piatti, ipotesi comunque respinta nettamente dalla Pro Loco che ha organizzato la manifestazione.