VERONA. Hanno avvicinato due ragazze in discoteca poi, con fare rapido, hanno strappato le loro collanine e per darsi alla fuga hanno spruzzato lo spray al peperoncino creando panico e malori. È accaduto ieri sera alla discoteca Dorian Gray, a Verona e, secondo una prima ricostruzione della polizia, gli autori sono due ragazzi che hanno approfittato della "normale" confusione della pista per colpire, generando il panico e facendo finire in ospedale sei persone per malori e semi intossicazione. Guest star del sabato sera era Gabry Ponte, forse il più famoso produttore e deejay italiano, e quindi il Dorian Gray era particarmente affollato. Ed è stato proprio il deejay a denunciare l'accaduto sul suo profilo Instagram, dove ha duramente attaccato i responsabili del gesto.

Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte) in data: Gen 13, 2018 at 7:24 PST

Poi gli approfondimenti della polizia che hanno tracciato il profilo della vicenda che, negli ultimi tempi, non è l'unico caso in Veneto perché un episodio analogo si era registrato in una celebre ed affollata discoteca di Mestre (Venezia) nei giorni precedenti alle festività natalizie.