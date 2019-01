VERONA. Tragedia nella notte in Valpolicella, nel veronese. Un uomo alla guida dell'auto è uscito di strada ribaltandosi sulla Provinciale 34, in località Prognol, a Marano. Il conducente è stato trovato al mattino, intorno alle 8, da dai passanti che hanno dato l'allarme, ma l'uomo era già privo di vita, probabilmente da qualche ora. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Marano di Valpolicella. È la terza vittima sulle strade scaligere in meno di 36 ore.