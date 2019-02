VERONA. Il marito muore all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per i gravi traumi riportati in un incidente stradale. Ma quando sua moglie chiede la salma per celebrare il funerale scopre che nel frattempo l’uomo era già stato sepolto. La vicenda che ha dell’incredibile risale allo scorso novembre ma è diventata pubblica solo ieri quando il legale della famiglia ha deciso di presentare un esposto in Procura per chiedere di far luce sui tanti lati oscuri che circondano la sepoltura di Uaboi Monday, cittadino italiano di origine nigeriana.

«Ho assistito mio marito in ospedale fino a quando è spirato», racconta Rosemary Uaboi. «Poi», aggiunge, «ho chiesto alcuni giorni per poter organizzare il funerale nel nostro Paese di origine dove abitano tutti i nostri cinque figli. Dovevo farli venire in Italia e poi saremmo tornati tutti in patria per la sepoltura. Ma quando chiamavo l’ospedale di Borgo Trento mi davano sempre risposte evasive e io non ho più saputo nulla di mio marito». Per motivi ancora tutti da chiarire, il 13 dicembre Monday è stato sepolto nel cimitero monumentale di Verona senza che nessuno si sia curato di avvisare la famiglia, che solamente lo scorso 3 gennaio ha scoperto quanto era successo. Del caso si è subito interessato il sindaco di Nogara, Falvio Pasini, il quale ha chiesto spiegazioni ai responsabili delle camere mortuarie dell’ospedale di Borgo Trento e ai vertiti di Agec, l’agenzia che si occupa della gestione dei servizi funebri a Verona.

«Ho sempre avuto risposte poco chiare», commenta Pasini, «di fatto questo nostro cittadino è stato sepolto senza il permesso della famiglia ed è stato trattato come uno sconosciuto quando in realtà la cartella clinica dice chiaramente che Monday aveva una moglie e che la stessa era presente in ospedale al momento del decesso». Per giorni, il sindaco ha chiesto che la bara del proprio concittadino fosse portata almeno nel cimitero di Nogara e a spese di Agec ma non ha ricevuto alcun riscontro in merito. Da qui la decisione della famiglia di sporgere denuncia ai carabinieri e di affidarsi ad un legale di fiducia, l’avvocato Toufik Riccardo Shahine di Legnago, che ora chiede ai giudici di far luce sulla singolare vicenda.

«Vista la peculiarità e la potenziale gravità di quanto accaduto», spiega il penalista, «si è ritenuto opportuno depositare un esposto in Procura affinché siano eseguiti i doverosi accertamenti e valutati eventuali profili di responsabilità penale. Qualora le circostanze trovassero effettivo riscontro, ci troveremmo di fronte ad un fatto giuridicamente biasimevole ed umanamente intollerabile. Ci riserviamo, pertanto, di dare corso ad ogni azione giudiziaria per tutelare gli interessi della nostra assistita». Abbandonata l’ipotesi di trasferire la salma in Nigeria, ora la famiglia Uaboi chiede di poter trasferire il feretro del proprio congiunto dal cimitero di Verona a quello di Nogara senza dover sostenere le spese per l’esumazione e il trasporto. Non solo. Ad oggi, Rosemary non ha potuto nemmeno portare un fiore sulla tomba del marito perché non le è stato nemmeno comunicato il luogo esatto dove è stato sepolto. «Mi hanno detto», riferisce la vedova, «che se volevo andare a trovare Monday di chiedere al custode del cimitero dove era sepolto. Sono senza parole per come ci hanno trattato». Monday Uaboi, dopo vent’anni di regolare residenza a Nogara, era diventato cittadino italiano nel 2016.