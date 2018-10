VENEZIA. «Tutela della reputazione on line e lotta al cyberbullismo: sono concetti che ancora i ragazzi di oggi, nonostante siano nativi digitali, non hanno ben chiari. I giovani, cioè, sono quasi più portati ad avere fiducia nei social, a confidare on line segreti, preoccupazioni e foto sensibili, rispetto al rapporto con il compagno di classe, per esempio. Senza rendersi conto delle conseguenze. Il fenomeno sta assumendo una dimensione importante a livello nazionale e veneto. A confermarlo è una ricerca dell’Università di Padova secondo cui il 60% degli studenti veneti delle scuole superiori dichiara di aver avuto esperienze negative e problemi legati all’utilizzo dei social». Gualtiero Mazzi, presidente del Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, è preoccupato. Il dato fa paura. Ed è l’anticipo del primo studio in questo senso realizzato in Italia che è stato realizzato, su incarico dello stesso Corecom, dall’Università di Padova: ha interessato 50 scuole e intervistato oltre 2400 ragazzi.

Cristina Giacomuzzo