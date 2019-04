PADOVA/VERONA. Il provveditore agli studi di Padova sta già occupandosi del caso di Maria Giachi, la prof veronese che insegna matematica in una scuola di Abano Terme, denunciata per «resistenza a pubblico ufficiale» durante il corteo degli antagonisti a Padova, venerdì sera. La polizia era schierata per evitare che il corteo entrasse in contatto con la marcia contro l'aborto di Forza Nuova, gli antagonisti hanno forzato il blocco ed è partito lo scontro. L'insegnante è stata bloccata e ha reagito con calci e sputi, ed è stata denunciata.

Il Mattino di Padova riporta la reazione di «Non una di meno», il movimento femminista di cui la Giachi fa parte, che parla di «gogna mediatica».