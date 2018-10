VERONA. Apprensione per una scolaresca tedesca composta da 22 ragazzi e due insegnanti sul Monte Baldo. Secondo le prime informazioni, il gruppo si è trovato in difficoltà nei pressi di Trattospino: un'insegnante colta da malore non riusciva più a procedere.

Intorno alle 15 è scattato l'allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'eliambulanza e ha attivato il Soccorso alpino. Giunti sul posto, i soccorritori hanno aiutato il gruppo a raggiungere la funivia per il rientro a Malcesine. L'insegnante è stata trasportata in codice verde con l'eliambulanza all'ospedale di Peschiera.