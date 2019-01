BELLUNO. Un uomo di 63 anni, Roberto Callegher, di San Pietro di Feletto (Treviso), è morto cadendo in un dirupo mentre scendeva lungo la pista "Col dei Baldi-Pian del Sec", nel comprensorio del Monte Civetta. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri sciatori di Caprile (Belluno), avrebbe perso il controllo degli sci ed è precipitato da un’altezza di sei metri, morendo all’istante. Sul posto gli operatori sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatarne la morte.