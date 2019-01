CHIOGGIA (Venezia). Alle 8 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada SP7 in via Rebosola a Chioggia per un incidente tra tre auto: una persona deceduta e tre ferite in maniera grave. I pompieri accorsi con due automezzi hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto i feriti: due donne e un uomo, che sono stati stabilizzati dal 118 per essere trasferiti in ospedale. Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per un uomo, dichiarato morto dal personale medico del Suem. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.