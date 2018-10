TREVISO. Dramma nel tardo pomeriggio nella provincia di Treviso. I vigili del fuoco sono stati al lavoro per ore per un grave incidente tra due auto lungo la strada Feltrina 348 nel comune di Pederobba. Tragico il bilancio: due morti e tre feriti tra di cui un bambino. I pompieri arrivati da Montebelluna hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal 118 per essere portati in ospedale. Purtroppo le due persone occupanti l’auto finita nel fossato sono stati dichiarate morte dal personale medico del 118.