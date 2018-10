TREVISO. Incidente mortale intorno alle 16.30 lungo la tangenziale di Treviso, in via Adige. Un'auto si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo, due le vittime: un uomo di 76 anni e una donna di 74, entrambi di San Donà di Piave (Venezia).

I vigili del fuoco intervenuti con due mezzi tra cui l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo e la donna, che nonostante i soccorsi sono stati dichiarati morti dal personale del suem 118.