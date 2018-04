PADOVA. Un giovane di 20 anni, residente a Padova, è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Vigonza (Padova), nella frazione di Codiverno. Per cause in via di accertamento, la vettura di cui era alla guida, una Ford Fiesta, è finita in testacoda e si è schiantata contro un platano che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari con l'elicottero del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.

