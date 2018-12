VERONA. Un morto e altre due persone ferite leggermente. È il bilancio tragico del grave incidente accaduto ieri sera, poco dopo le 22, sull’autostrada A4 tra i caselli di Verona Est e Verona Sud. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un doppio tamponamento. Nel primo sarebbero rimaste coinvolte due vetture, dove si trovavano le persone rimaste ferite in modo non grave, mentre nel secondo un furgone è andato a schiantarsi contro un mezzo pesante restandovi incastrato.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale di Verona sud e le ambulanze allertate dal 118 Verona Emergenza. Uno dei due feriti ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso, mentre l’altro è stato trasferito a Borgo Trento per essere sottoposto ad accertamenti clinici. Per estrarre il corpo della vittima, invece, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che sono stati impegnati a lungo per togliere il furgone rimasto incastrato sotto il tir e liberare il corpo. A perdere la vita un uomo di nazionalità italiana. L’autostrada non è stata chiusa e il traffico, che non era sostenuto, è stato incolonnato sulla terza corsia per permettere l’attività dei mezzi di soccorso.