VENEZIA. Incidente mortale questa mattina poco prima delle 8.30 in autostrada A4, al km 413 tra i caselli di Quarto d'Altino a Meolo/Roncade in direzione Trieste. Nel tamponamento, che ha visto coinvolti un furgone e un camion, è morto l'autista del mezzo più leggero. I pompieri, accorsi da Mestre con due squadre, hanno messo in sicurezza i veicoli; purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'autista. Sul posto la Polizia Stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Code sono segnalate in direzione Trieste.