ESTE (Padova). Poco dopo le ore 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Atheste ad Este, per lo scontro frontale tra due auto: una persona deceduta e una ferita. I pompieri accorsi nella zona industriale hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo, 71 anni, alla guida della Ford Escort, purtroppo deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem 118. Ferita la donna 57 enne conducente della Nissan Qashqai, che è stata presa in cura dal personale sanitario per essere portata in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.