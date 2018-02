Risorse per la sanità: l’accordo è fatto, ma per il Veneto che recupera alcune decine di milioni in più non sono certo rose e fiori. Ieri alla Conferenza straordinaria delle Regioni, presente anche il governatore Luca Zaia, è stato approvato il riparto del Fondo sanitario 2018. In totale lo Stato mette sul piatto delle Regioni 110,13 miliardi di euro, contro i 109,22 che erano stati quelli del fondo per il 2017: sono circa 905 milioni in più, un po’ meno di un miliardo. Potrebbero sembrare tanti, visto che in genere nel bilancio statale degli ultimi anni si parla spesso di tagli. In realtà, un po’ come avvenuto appunto di recente, per le Regioni non c’è da sorridere perché i calcoli per il 2018 dicono già che l’aumento delle spese è superiore. Basta solo calcolare, fa sapere la Regione Veneto, che per i rinnovi contrattuali ci sono costi aggiuntivi a livello nazionale di 2,2 miliardi (ieri infatti la Conferenza ha anche dato anche il via libera all’atto di indirizzo integrativo per il contratto del comparto Sanità, cioè infermieri e tecnici, mentre è al lavoro per quello dei medici). A questi si aggiungono spese ulteriori di 500 milioni per i farmaci innovativi, che sono una benedizione per le cure ma costano, e 500 per farmaci oncologici.

L’IMPATTO SUL VENETO. Il fondo della sanità per il Veneto quest’anno sale quindi a poco oltre gli 8 miliardi e 910 milioni: sono 75,6 milioni in più rispetto all’anno scorso. Come detto, non basteranno a far fronte all’aumento dei costi, anche se la stessa Regione fa sapere che a Venezia hanno deciso già da tempo di far fronte in ogni caso all’aumento di spesa per i farmaci oncologici e innovativi: le cifre di spesa a favore dei veneti malati sono già state compreso nel budget sanitario della Regione (che ad esempio conta di risparmiare soldi con le gare centralizzate gestite dall’Azienda Zero), pur sapendo che lo Stato non se ne fa carico direttamente anche se lo impone come servizio da fornire comunque. Sul fronte sindacale, del resto, lo sblocco del contratto nazionale non ha fatto saltare, almeno per ora, lo sciopero proclamato sia dagli infermieri sia dai medici per la stessa data di venerdì prossimo, 23 febbraio: si attende la conferma ufficiale dell’agenzia nazionale Aran con una convocazione per i sindacati. Comunque, sottolinea il presidente Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) della Conferenza delle Regioni, «dopo nove anni si è alle ultimissime battute per la chiusura dei contratti per il personale della sanità e delle Regioni»: il contratto dei professionisti del comparto Sanità riguarda oltre 500 mila lavoratori tra i quali gli infermieri (circa 280 mila) e le professioni sanitarie come tecnici radiologi e di laboratorio. Il contratto dei medici, veterinari e dirigenti sanitari riguarda invece 150 mila professionisti.

POLEMICA CON L’INPS. Sempre ieri però si è aperto un altro fronte per Luca Zaia (che in Conferenza ha anche riproposto, nel confronto sulla Protezione civile nazionale, che il Governo studi una polizza sui danni per le catastrofi climatiche a livello nazionale). Nell’incontro con le Regioni infatti il presidente Tito Boeri dell’Inps «ha proposto - spiega Zaia - una revisione delle modalità per l’accertamento dell’invalidità civile. Ne discuteremo, ma la proposta pone un problema di costi e di centralizzazione: va contro il nostro principio di autonomia. Io credo che vadano rivisti non solo i criteri per l’assegnazione delle invalidità, ma anche le invalidità già concesse. E con controlli a tappeto: i dati di alcune Regioni gridano vendetta, addirittura alcune ne hanno in media il 3% in più, per esempio, rispetto al Veneto». •

Piero Erle