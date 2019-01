TREVISO. Salgono sul treno per aiutare dei parenti a caricare le valigie, ma il convoglio parte prima del previsto ed il figlio di 7 anni resta a terra, da solo sulla pensilina. È accaduto alla stazione di Treviso, dove un treno internazionale, giunto in ritardo, ha osservato una sosta più breve del normale, ingannando una coppia salita a bordo per salutare dei congiunti in partenza. Una volta compreso che scendere sarebbe ormai stato impossibile, i due trevigiani hanno chiamato la polizia ferroviaria che, individuato il bambino rimasto solo e disorientato, lo ha assistito fino al ritorno dei genitori. La coppia è scesa alla stazione successiva, ha preso il primo treno di ritorno ricongiungendosi al figlio un’ora più tardi.