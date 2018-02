VENEZIA. Sabato 10 febbraio si svolgerà in tutta Italia la 18/a edizione della GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province (tra cui tutte quelle venete), nelle oltre 3.800 farmacie (delle quali 427 del Veneto) che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Venezia, nella sede della Giunta regionale del Veneto, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, del coordinatore di Banco Farmaceutico per il Veneto, Matteo Vanzan, e del Presidente di Federfarma Veneto Alberto Fontanesi.

In cinque anni, le richieste di aiuto sono salite del 27,4%. Cresce il numero dei poveri soprattutto tra i minorenni (+3,2% in 1 anno). In Regione Veneto hanno aderito all’iniziativa 427 farmacie (403 nel 2017) in 220 comuni (214 nel 2017). I farmaci raccolti serviranno ad aiutare i poveri assistiti da 131 enti caritativi Durante la GRF dell’11 febbraio 2017, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 17 anni, la GRF ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro.

Sul territorio della Regione Veneto, nel 2017, sono state raccolte 33.218 confezioni di farmaci, per un valore economico superiore a 231.000 euro. nel 2016, ne state raccolte 31.467, per un valore economico pari a oltre 203.000 euro. Quest’anno, in Regione, hanno aderito all’iniziativa 427 farmacie (403 nel 2017) in 220 comuni (214 nel 2017). I farmaci raccolti serviranno ad aiutare gli indigenti assistiti da 131 enti caritativi del territorio.