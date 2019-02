VERONA. Sempre più spazio a creatività, divertimento e collezionismo nella 15ª edizione di Model Expo Italy, in programma a Veronafiere sabato 2 e domenica 3 marzo. La più importante manifestazione in Italia del settore, con 7 padiglioni per 70mila metri quadrati e 400 aziende espositrici si prepara ad accogliere gli appassionati di aeromodellismo, automodellismo, ferromodellismo, modellismo statico, navimodellismo, cosplay e giochi.

«Ci aspettiamo di superare abbondantemente il record i 74mila visitatori raggiunto nella scorsa edizione» ha affermato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese. Tra le novità, l’area curata dall’Associazione Nhomad e dedicata al mondo «Gunpla», termine che si riferisce alle riproduzioni dei giganteschi robot da combattimento Gundam, protagonisti di una fortunata serie di cartoni animati giapponesi. Torna inoltre My Model, l’iniziativa che premia esperti e aspiranti modellisti in ambito civile e militare. A Model Expo Italy 2019, nella giornata di domenica 3 marzo, debutta Bme-buggy mania electric, la prima gara indoor nazionale su pista per piloti di auto elettriche off-road in scala 1:8. Le grandi battaglie della storia e le meravigliose macchine di Leonardo rivivono poi a Verona grazie a Model Expo History, un percorso guidato per le scuole che attraverso plastici e modelli celebra due grandi ricorrenze: i 250 anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte e i 500 anni dalla morte del genio di Vinci.