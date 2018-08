Allerta della Protezione civile in Veneto e anche nel Veronese, per il rischio di forti temporali. Pur in una situazione sostanzialmente anticiclonica, quindi di bel tempo, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto può favorire l'instabilità sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani.

E quindi non è escluso qualche locale temporale, che potrebbe risultare intenso specie in montagna. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò dichiarato lo «Stato di Attenzione» per possibili criticità idrogeologiche dalle 14 di oggi fino alle 9 di domani mattina, nei bacini idrografici Adige-Garda e Monti Lessini (Verona), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza-Belluno-Treviso, Verona), Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno-Treviso).