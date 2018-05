VERONA. Rapina che ha dell'incredibile in pieno centro storico a Verona. Poco dopo le 10 questa mattina, in corso Sant'Anastasia, alcuni rapinatori hanno preso a picconate le vetrate della gioielleria Antiqua infilando poi le mani nei buchi ottenuti e rubando quello che riuscivano a raggiungere. I due sarebbero poi fuggiti a piedi per il Corso inforcando delle biciclette lasciate poco distanti. Indagini in corso.