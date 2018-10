VERONA. Avrebbe aggredito, rapinato e violentato una ragazza di Cologna Veneta, in provincia di Verona. Per questo un uomo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravata. L'uomo, cittadino marocchino senza fissa dimora, è accusato di avere aggredito, rapinato e abusato della ragazza durante i festeggiamenti per San Rocco. In base alle risultanze investigative dei militari dell'Arma, il Gip Livia Magri, su richiesta della Procura scaligera, ha firmato la misura cautelare e l'indagato è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.