TREVISO. Un 50enne di Oderzo si è presentato alla locale stazione dei carabinieri, in evidente stato di agitazione, con l’intenzione di autoaccusarsi per il fatto di aver picchiato la moglie. Accorsi nell’abitazione dell’uomo i militari hanno constatato come la donna fosse effettivamente stata colpita al capo con il supporto in legno dei rotoli di carta per le pulizie domestiche e che riportava una ferita al cuoio capelluto. Medicata sul posto dai medici del Suem e trasferita al pronto soccorso per suturare la lacerazione, la signora è stata dimessa

con una prognosi di guarigione di 15 giorni. Anche il marito, denunciato per maltrattamenti e lesioni, ha potuto far rientro nella casa coniugale.