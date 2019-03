Il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato al Governo la richiesta di proroga di un anno dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova, la cui scadenza è prevista il 21 marzo. La richiesta di proroga fino al 2020 - informa la Regione - è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, per permettere di completare tutte le opere acquedottistiche previste dal Piano di interventi emergenziali per un ammontare di 56,8 milioni di euro, stanziati dal Consiglio dei Ministri.