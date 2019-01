VENEZIA. Il pass rilasciato dai comuni per consentire ai disabili di accedere alle zone Ztl del

Veneto sarà utilizzabile su tutto il territorio regionale. È questo il risultato reso possibile dall’iniziativa "Zetatielle Network", che la Giunta regionale del Veneto ha presentato oggi a Palazzo Balbi e che sarà operativo fin da subito nei 23 Comuni che regolamentano gli accessi nei centri cittadini.

«Siamo i primi in Italia - ha sottolineato il presidente, Luca Zaia - a lanciare un’iniziativa di questo genere. I 115.000 disabili veneti che hanno diritto al pass blu per accedere alle Ztl senza pagare multe lo potranno ora fare in completa tranquillità e serenità. Sono i nostri interlocutori privilegiati: nella vita hanno avuto già problemi, evitiamo di procurarne loro altri».

Il governatore ha ricordato che, ogni anno, vengono effettuati dieci milioni di controlli, che portano

ad elevare 250.000 contravvenzioni, riguardo alle quali vengono presentati 6.000 ricorsi, con i Comuni che ne perdono circa il 75%, per un costo totale per l’Amministrazione di oltre mezzo milione di euro. «L’Italia - ha proseguito - si conferma l’ufficio complicazione affari semplici, visto che l’abilitazione è già valida su tutto il territorio nazionale, ma le liste di mezzi abilitati sono state gestite finora a livello

dei singoli comuni. Approfittando dell’agenda digitale 2020, abbiamo dunque creato questo sistema federato regionale delle whitelist, che ci permetterà nel contempo anche una grande azione sui furbetti».

«Credo - ha commentato Maria Rosa Pavanello, presidente di Anci Veneto - che questo sia un bell’esempio di collaborazione e condivisione, per rendere più facile la vita ai cittadini, che dovremmo seguire sempre. Il Veneto, ancora una volta, si conferma all’avanguardia». «Ci proponiamo come capofila - ha infine aggiunto il vicepresidente del Veneto, Gianluca Forcolin - per un prodotto che possa essere esportato a tutto il sistema Paese. Mi farò portavoce prima di tutto con Friuli Venezia

Giulia, Emilia Romagna e Lombardia, con cui abbiamo già alcuni progetti attivi, per arrivare ad aprire un tavolo in sede di commissione romana».