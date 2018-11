L'asfalto è pronto da un pezzo, il nuovo casello pure. E adesso la società che sta costruendo e gestirà la Pedemontana veneta - fa capo alla Sis della famiglia Dogliani - si è anche iscritta ed è entrata nel gotha dell'Aiscat, la famiglia dei concessionari di autostrade italiani. Ma non basta: i computer ancora non si parlano bene, e bisogna che qualsiasi automobilista che entra in qualsiasi casello italiano (che sia Reggio Calabria o Noventa Vicentina) possa uscire tranquillamente a Breganze pagando il pedaggio da spartire poi tra i vari gestori. E ancora non ci siamo. Ecco perché non ci sarà adesso l'inaugurazione del primo tratto di Pedemontana dall'A31 a Breganze. Niente gialli: è limpida la spiegazione data da Elisabetta Pellegrini, direttore dell'ufficio "Pedemontana" della Regione che ieri ha risposto con precisione e chiarezza alle domande dei giornalisti. E senza giri di parole ha aggiunto: «L'obiettivo era inaugurare il tratto a dicembre, ma credo si andrà a fine gennaio».

I LAVORI. Il cantiere è aperto da 7 anni, ma la Pedemontana ha cambiato marcia con il nuovo accordo siglato tra Regione e Sis a giugno dell'anno scorso, tant'è vero che adesso si viaggia a ritmi di lavori per 30 milioni al mese, è stato speso il 55% dell'investimento (1,25 miliardi su 2,25) e l'anno prossimo in soli 12 mesi si punta a farne per 600 milioni, cioè circa 50 milioni al mese. E proprio a fine anno potrebbe aprire anche il tratto fino a Bassano. Anche sugli espropri il cambio di marcia c'è stato: si è all'83% di pagamenti ed entro fine anno, assicura Pellegrini, si arriverà al 95%.

LE NOVITÀ. Sono state convocate conferenze dei servizi per risolvere questioni particolari come il ponte sul Laverda e lo spostamento di due stazioni di servizio "Piave" sulla A27 Venezia-Belluno che sorgono proprio dove la Pedemontana sboccherà. Si sta modificando anche il progetto a Breganze, dove il Comune chiedeva una viabilità locale complanare all'opera: serve il sì di tre Ministeri.

LE GRANE E LA TRASPARENZA. Ce ne sono ancora tante, di grane da risolvere. La più grande è la lunga galleria di 6 chilometri che deve essere fatta tra Castelgomberto e Malo, che ha una "corsia" di superstrada ancora sequestrata a ovest (tutto è pronto per lo sblocco) e tutto l'imbocco della galleria ancora sequestrata a est per il terribile incidente mortale sul lavoro: adesso il Tribunale ha detto sì alla messa in sicurezza, ma c'è parecchio da fare e quindi il dissequestro vero non potrà essere chiesto prima di febbraio. Significa, parla chiaro l'ing. Pellegrini, che lì il cantiere è indietro di due anni. Purtroppo per i cittadini dell'area di S. Tomio, quindi, si lavorerà allo scavo della galleria anche dalla strada di emergenza creata in Vallugana: «Ci rendiamo conto dei disagi che creano i lavori - spiega l'ing. Pellegrini - anche se il rumore delle esplosioni per lo scavo del tunnel dovrebbe attutirsi adesso che il cantiere via via si infila sotto il monte». Tra le richieste dei cittadini a cui si cerca di rispondere c'è una viabilità "slow" creata per i locali vicino al cantiere, l'asfaltatura di strade locali, i tempi dei semafori a S. Tomio. E poi una continua comunicazione: verrà creato un nuovo sito "Pedemontana veneta" con l'accesso a tutta la documentazione dell'opera e con notizie aggiornate sui lavori e sulle novità del cantiere.

GLI SBOCCHI. Con due anni di ritardo, sarà ben difficile che la galleria di Malo sia pronta a fine 2020 come da programma. Ma la Pedemontana teme anche per i suoi due sbocchi: da una parte spostare le stazioni di servizio per lo sbocco sull'A27 a nord di Treviso richiederà tempi lunghi, e dall'altra è l'A4 Brescia-Padova che deve fare il nuovo casello di Alte-Montecchio dove arriva anche la Pedemontana: «Noi però - assicura Pellegrini - avremo due barriere di esazione pronte a inizio e fine dell'opera»: in ogni caso non la si lascerà chiusa, anche in attesa dei raccordi finali su A4 e A27.L'INCHIESTA. Ieri infine la Finanza è andata prendersi tutte le carte della Pedemontana per l'inchiesta di Gorizia sul possibile cartello tra aziende che miravano a prendersi appalti di strade e usare poi materiali scadenti (e forse anche sottofondi stradali inquinati). Per la Pedemontana però non ci sono state gare di sub-appalto, è un'unica concessione con il 30% affidato da Sis direttamente ad altre ditte. L'inchiesta quindi è tutta da chiarire su questo. E la qualità dell'asfalto usato? Ne rispondono direttore dei lavori e collaudatori.

Piero Erle