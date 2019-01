BORSO DEL GRAPPA. Precipita al suolo con il parapendio: il pilota è grave. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è accaduto oggi pomeriggio a Borso del Grappa (Treviso). Secondo quanto appreso da alcune testimonianze l’uomo di 35 anni, in fase di atterraggio in un campo riservato agli appassionati soliti a decollare dal Monte Grappa, avrebbe perso il controllo della vela, precipitando al suolo da un’altezza di una ventina di metri.

Soccorso dal Suem è stato subito trasferito in elicottero all’ospedale «Cà Foncello» di Treviso, dove i medici si sono riservati la prognosi.