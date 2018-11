VENEZIA. Sono 400 i finanzieri del Comando Fvg impegnati nel triveneto e in tutta Italia in acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri disposti dalla Procura di Gorizia in enti pubblici e società per indagini su appalti di opere pubbliche per un valore di oltre un miliardo di euro. L’inchiesta ipotizza turbative d’asta tra le imprese coinvolte per effetto di pratiche collusive, ma anche frodi nella realizzazione di ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali costruite utilizzando materiali difformi da quelli dichiarati.

Secondo i finanzieri - che hanno chiamato l’operazione «Grande Tagliamento» -, le opere venivano realizzate utilizzando talvolta materiali non certificati o comunque difformi da quelli dichiarati e in quantità inferiori rispetto a quelli richiesti e fatturati, riscontrando anche un comportamento a volte omissivo di chi avrebbe dovuto controllare. Tra i reati, si ipotizzano associazione a delinquere, turbativa d’asta, inadempimenti e frodi nelle pubbliche forniture,subappalti in violazione di legge e

concussione.

Sono circa 150 le gare d’appalto per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche che sarebbero state alterate e sulle quali sono in corso le verifiche della Guardia di Finanza e della procura di Gorizia.

Le perquisizioni e i sequestri della Gdf hanno riguardato complessivamente 120 società e 220 soggetti in 14 regioni: oltre alle tre del Nord est, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Diverse sono le stazioni appaltanti coinvolte, nelle sedi delle quali i finanzieri hanno acquisito documenti: Autostrade per l’Italia, Anas, Veneto strade Spa, Autovie Venete Spa, Commissario per l’emergenza della mobilità riguardante la A4, Friuli Venezia Giulia Strade Spa, Concessioni Autostradali Venete Spa, Commissario per l’emergenza traffico in province Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste (Aeroporti Friuli Venezia Giulia Spa), Treviso (Aer Tre Spa), Venezia (Save Spa), Verona (Aeroporto Valerio Catullo Spa), la Regione Friuli e le società competenti per i porti di Trieste (Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico orientale) e di Monfalcone (Consorzio per lo sviluppo economico del monfalconese).

È un «gruppo di imprese del Veneto e del Fvg» il "nocciolo duro" di aziende «oggetto di analisi, che da queste regioni ci ha poi portato in giro per l’Italia utilizzando sempre lo stesso sistema» di spartizione di appalti. Lo ha precisando il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, che ha parlato di «accordi a tavolino per formulare offerte da assicurarsi» e di «un sistema chiuso, che talvolta si avvaleva di consulenti esterni. Alla fine era l’impresa locale che faceva i lavori». Lia ha anche sottolineato che «non ci sono arresti finora nell’inchiesta», mentre «gli indagati sono un centinaio, tra i quali anche funzionari delle stazioni appaltanti. Il numero potrebbe cambiare» durante lo svolgimento delle indagini.

