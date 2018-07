VERONA. Era morta da almeno diciotto mesi e nessuno, in tutto questo tempo, aveva mai cercato la sessantenne il cui corpo senza vita e in stato di mummificazione è stata trovato in una casa a Verona. Secondo i primi accertamenti il decesso è da attribuire a un malore. La morte, rilevano i carabinieri, dovrebbe risalire ai mesi di gennaio-febbraio- 2017 basandosi sul fatto che nella cassetta delle posta, completamente zeppa, c’erano bollette risalenti al dicembre 2016.

Abitava al piano terra in una delle case popolari dell'Agec in via Tunisi, vicino all'ospedale di Borgo Roma. Da diversi mesi i vicini non la vedevano. E non c'era alcun parente che si preoccupasse per lei.

I residenti raccontano di aver chiesto ad Agec di controllare, ma non era mai stata fatta alcuna verifica. Poi si era sparsa la voce che la sessantenne, che aveva avuto diversi problemi di salute, fosse ricoverata a Marzana.