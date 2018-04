VERONA. Un nuovo caso di meningite a Verina città. Lunedì sera una studentessa dell’istituto tecnico Lorgna - Pindemonte di corso Cavour è corsa all’ospedale con forte mal di testa, febbre alta e uno stato generale di confusione. Non si sentiva bene ma i sintomi non erano quelli di una normale influenza motivo per cui i genitori, preoccupati per l’aggravarsi di questa condizione, hanno deciso di portarla al pronto soccorso.

Fatti tutti gli accertamenti, da quelli ematici al prelievo del liquor, la diagnosi è stata chiara: meningite da meningococco.Ricoverata in malattie infettive a Borgo Trento, è iniziata immediatamente la chemio-profilassi per lei e per i familiari e per tutte le persone con le quali ha avuto contatti ravvicinati nelle ultime ore. La ragazza non era vaccinata ma, grazie al tempestivo intervento dei medici, è ora fuori pericolo pur rimanendo ancora in ospedale.

Camilla Ferro