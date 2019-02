VENEZIA. Autonomia, chiuso l’accordo tra la Regione e il ministero dell’Economia: il Veneto avrà la stessa cifra che attualmente spende lo Stato per le varie competenze che passano in gestione alla Regione. Al Veneto sarà riconosciuta una compartecipazione tramite parte delle imposte pagate che restano in Veneto. A darne notizia sono Massimo Garavaglia vice ministro dell’Economia e Erika Stefani ministro agli Affari Regionali. Si tratta di un importante passo in avanti nella trattativa tra Venezia e Roma.

«Sui testi delle intese per l’autonomia differenziata è stato raggiunto l’accordo sulla parte finanziaria. Si è dunque chiusa l’istruttoria con il Mef in modo positivo. L’accordo prevede l’approdo ai costi e fabbisogni standard partendo da una fase iniziale calcolata sul costo storico. La copertura sarà a saldo zero e le risorse sono garantite tramite la compartecipazione di imposte». Lo precisano Massimo Garavaglia, viceministro dell’Economia, e Erika Stefani, ministro agli Affari Regionali e le Autonomie.

Il ministro Stefani aggiunge poi: «il regionalismo differenziato è un sistema innovativo di efficientamento. Vogliamo rassicurare tutti: ogni preoccupazione sull’impianto generale dello Stato è del tutto infondata». «Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere».

Dopo l'annuncio dato dal ministro Erika Stefani anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, dice: «C'è finalmente un documento finale sulla autonomia che, se fosse confermato avere i contenuti proposti dal Veneto, per noi è immediatamente sottoscrivibile» ha detto il presidente del Veneto. «Ci sono ancora delle resistenze su taluni aspetti da parte di certi dicasteri - aggiunge Zaia - ma sono e resto un inguaribile ottimista, spero che questi ostacoli vengano superati perché se così sarà, si firma».

Non è mancato l'annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: «Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta». «Lo spirito che abbiamo è di un nuovo Risorgimento se vanno avanti spinte destinate a disgregare l'unità del Paese» ha aggiunto.