Al via gli interventi della Regione Veneto nelle aree colpite dal maltempo nel 2018. Coordina il presidente Luca Zaia nella funzione di Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile il quale, in un incontro a palazzo Balbi, ribadisce che si è «pronti ad aprire 350 cantieri per realizzare opere per 309 milioni di euro solo da qui a fine anno in tutte le province venete colpite dal maltempo dello scorso autunno, cifra che va a sommarsi agli oltre 100 milioni di euro di interventi d’urgenza già portati a termine o avviati. «Per farlo - spiega - abbiamo messo in campo una macchina da guerra che garantirà ai territori maggiormente colpiti dalla tempesta Vaia di fine di rimettersi in piedi e di ripartire. È uno sforzo enorme, ma siamo consapevoli che solo in questo modo, pancia a terra, possiamo ridare alle nostre montagne, soprattutto quelle del Bellunese, risorse ed energie necessarie a alla ripresa».

Un Piano che, non riguarda solo la montagna bellunese e vicentina ma anche le altre province, specie quella di Venezia per via delle spiagge e che la Regione invia oggi al Dipartimento di Protezione Civile nazionale come previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso 27 febbraio nel quale è previsto un finanziamento triennale di oltre 927 mln di euro, oltre 382 mln da investire nel 2019.