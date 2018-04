ROMA. Linea Verde ricorda il centenario della fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale nella puntata in onda domani, domenica 15 aprile, alle 12.20 su Rai1. Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si muovono in Veneto tra il Monte Grappa ed il Piave, i luoghi della guerra di posizione e della controffensiva italiana contro l’esercito austriaco. A un secolo da quegli avvenimenti, la Grande Guerra occupa ancora uno spazio importante nella memoria collettiva delle persone che abitano quelle terre e sono resistite a distanza di tanti anni innumerevoli tracce e monumenti che la ricordano. Queste testimonianze, spesso collocate in scenari naturali meravigliosi, sono oggi degli importanti segni della memoria che ancora emozionano. Verranno ripercorsi con i conduttori e si andrà alla scoperta di luoghi, storie ed anche prodotti legati al conflitto.