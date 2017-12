VENEZIA. «Sold out è l’unico termine possibile: in montagna, non si trova davvero più un posto libero». Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto e vicepresidente di Federalberghi nazionale conferma le prime impressioni: «Sopo anni di magre, per la montagna veneta la stagione 2017/18 è partita alla grande». Le copiose precipitazioni nevose di questi giorni su tutte le principali località turistiche delle montagne fanno guardare avanti con fiducia anche per le prossime settimane, anche se l’Altopiano di Asiago sembra in controtendenza. Traendo un primo bilancio del 2017 – spiega Michielli – vediamo che, oltre alla montagna, anche le terme hanno fatto registrare nell’ultimo anno numeri di crescita importanti. Ma non va dimenticato che, per una decina d’anni, in questi comparti ci sono state perdite significative. Il 2017, quindi, è molto positivo, ma prima di riprendere le presenze del 2008, di strada da macinare ce n’è molta».