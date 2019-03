Neve nella notte sulle Dolomiti con punte oltre i 20 centimetri a 2mila metri di quota. Manto bianco anche per Cortina d’Ampezzo (Belluno) dove i fiocchi sono caduti per uno spessore oscillante tra i 4 e i 6 centimetri. I dati sono stati resi noti dal centro meteo dell’Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) di Arabba che segnala come il fenomeno sia ora in esaurimento e che sulla montagna il cielo si è aperto al sole. Secondo l’Arpav si sono registrati mediamente dai 5 ai 15 centimetri dai 700 ai 1.500 metri di quota, per le altitudini superiori, fino ai 2.000 metri, dato si è attestato tra i 15 e

gli oltre 20 centimetri. Oltre a Cortina, in Val Zoldana si sono registrati 17 centimetri di manto fresco e 15 a Falcade sempre nel Bellunese.

Imbiancato anche il Vicentino: sull’Altopiano di Asiago la neve fresca ha registrato uno spessore tra i 10 e i 15 centimetri. Neve anche a Tonezza come mostra il video inviato questa mattina da un nostro lettore. (GUARDA IL VIDEO).