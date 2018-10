BATTAGLIA TERME (Padova). Ieri sera alle 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada statale 16 all'altezza del ponte della Rivella a Battaglia Terme per un'auto finita fuori strada, giù dal pendio: cinque feriti. I pompieri, accorsi da Abano Terme e Padova anche con l'autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso ai cinque giovani, finiti nel campo agricolo diversi metri sotto il piano stradale. I cinque giovani, originari dell’Est Europa, sono stati presi in cura dal personale del 118, stabilizzati e trasferiti con cinque diverse ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.