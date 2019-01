CITTADELLA (Padova). Non entrerà più allo stadio, su decisione dello stesso club di cui è tifoso, un sostenitore del Cittadella, che aveva rivolto un insulto razzista ad un avversario, durante il match del campionato Primavera sabato scorso con il Carpi.

Il tifoso era stato notato ed identificato dagli stessi dirigenti del Cittadella mentre profferiva l’insulto razzista verso un giocatore dell’altra squadra. Per questo la società padovana ha reso noto sul suo sito web di voler sanzionare lo spettatore, vietandogli l'ingresso allo stadio nelle gare dell'A.S. Cittadella, in applicazione di quanto previsto «dal sistema di gradimento in vigore». Una sorta di "auto-Daspo", in sostanza, deciso dalla squadra, prima ancora che dalle autorità di polizia. Per quell’episodio il Cittadella aveva ricevuto una multa di 1.000 euro.