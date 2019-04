ore 10.30 Proseguono i disagi lungo l'autostrada A4, chiusa per un incidente nel tratto tra Brescia Ovest e Brescia Centro: chiuso in entrambe le direzioni anche il casello di Brescia Est.

Ancora code tra Sommacampagna e Desenzano, in direzione Milano, tanto da obbligare la chiusura in entrata del casello di Peschiera. Chiuso in entrambe le direzione anche il casello di Desenzano, a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera.

ore 9.30 Mattinata di fuoco in autostrada A4. Complici i lavori con la riduzione delle carreggiate e un incidente che coinvolge mezzi pesanti si registrano oltre 13 chilometri di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Sono oltre 20 invece i chilometri di coda segnalati alle ore 9.30 tra Sommacampagna e Desenzano, in direzione Milano, per lavori e per un tamponamento che vede coinvolti due veicoli.

Code in uscita a Verona Sud, in occasione della terza giornata del Vinitaly. Rallentamenti in mattinata sono segnalati anche tra Grisignano e Vicenza Ovest, in direzione Milano.