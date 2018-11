VENETO. «Si deve agire subito, la sofferenza è in tutta Italia, ma nel Bellunese è molto più pesante». Parole del capo della Protezione civile, Borrelli, in Veneto per un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo. «Situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli», spiega, parlando di devastazione simile a quella in Liguria. Il presidente della Regione Zaia: «la nostra montagna è sull’orlo del burrone. Servono soldi, tanti». Giorgetti destina un milione di euro al recupero dei boschi devastati dell’Altopiano di Asiago. In Friuli, nella zona di Tarvisio, dopo quella in Val di Fiemme in Trentino, anche la seconda foresta per importanza per la presenza di abeti rossi dai quali si ricava il legno per realizzare gli Stradivari, ha subito gravissimi danni.