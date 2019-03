VIGONZA (Padova). Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita, impiccandosi nella sua azienda, a Peraga di Vigonza. Era titolare della ditta Ital Service specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici. A scoprire il cadavere è stato un dipendente. L’azienda, pare, stesse attraversando un periodi di difficoltà economiche. Sul posto si trovano i carabinieri.

L'imprenditore è stato trovato con le mani legate, in maniera grossolana. Dettaglio che non cambia però l’ipotesi investigativa prevalente del suicidio: forse quello di legarsi le mani è stato un gesto per non desistere dall’intento di

togliersi la vita. Sul posto il pubblico ministero Roberto Piccione e i carabinieri della Compagnia di Padova le cui indagini mirano, tra l’altro, a stabilire se l’origine del gesto sia attribuibile a questioni personali o se nascano piuttosto da una difficile situazione lavorativa.