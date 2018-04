VENEZIA. «Anche senza vaccini, si lasci terminare ai bambini l’anno scolastico». Questa la proposta della mozione di Sergio Berlato e Massimiliano Barison (FdI) approvata ieri a maggioranza in Consiglio. In questo modo si impegna la Giunta Zaia «ad attivarsi affinché sia garantita a tutti i bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni, la continuità di frequenza», anche se non in regola con la profilassi richiesta dalla legge nazionale.

Il capogruppo della Lega, il vicentino Nicola Finco, insieme alla collega della Lista Zaia, Silvia Rizzotto, hanno lasciato libertà di voto anche se hanno annunciato il voto a favore, espresso anche dall’assessore all’istruzione Elena Donazzan (FI). Contrarissimi Alessandra Moretti (Pd) e Piero Ruzzante (Leu). La mozione era stata depositata da Berlato a febbraio, quando ancora si parlava di termine ultimo per regolarizzare la posizione dei minori non vaccinati al 10 marzo. In realtà, per il Veneto questo è stato posticipato al 30 aprile (la Regione è dotata di anagrafe vaccinale che permette il controllo diretto della posizione dei minori delle scuole da parte delle Ulss).

Quindi quello di ieri è un voto fortemente attuale: a giorni scade il termine ultimo entro cui prenotare i vaccini mancati. Poi ci sarà un breve periodo per il richiamo scritto alle famiglia inadempienti inviato dall’Ulss. E quindi la decisione di non ammettere a scuola il minore. Una prospettiva che a Berlato e Barison non piace: «Si tratterebbe di una scelta esagerata, vista l’imminente conclusione dell’anno scolastico, tra giugno e luglio. La stessa legge nazionale è inadeguata: è nata più da un bisogno elettorale che dalla realtà dei fatti, che avrebbero consigliato più buon senso. Sia chiaro, confermiamo l’importanza dei vaccini per garantire in modo adeguato e sicuro la salute di tutti, ma nello stesso tempo crediamo che interrompere la frequenza per chi non è ancora vaccinato sia inadeguato. Si rischia di causare traumi ai bambini oltre che a creare problemi di gestione alle famiglie. Meglio rinviare tutto al prossimo anno».

Ruzzante non ci sta: «Le norme vanno rispettate. Mi metto nei panni di quei genitori che hanno corso per far vaccinare il loro piccolo per essere in regola. E ora scoprono che non è più vero? Così non si fa».

La vicentina Moretti boccia: «Una politica seria deve basarsi sull’evidenza scientifica, non seguire assurde superstizioni. Ci sono malattie che pensavamo debellate che sono ricomparse. Non dobbiamo permettere a quei genitori che non hanno voluto vaccinare i propri figli, fregandosene della legge, di danneggiare tutti, soprattutto chi non può effettuare la profilassi».

Marino Zorzato (Ap) si astiene: «Mozione inutile. Chiediamo alla Giunta di intervenire bussando al Governo che adesso non c’è e chissà quando ci sarà. Così s’illude la gente».

Come la giunta Zaia possa mantenere fede all’impegno votato dal Consiglio ora è da vedere. C’era anche una mozione di Patrizia Bartelle (M5s) che, con premesse diverse, chiedeva lo stesso impegno alla Giunta: è stata bocciata per un voto. •

